У ТЦК назвали головну проблему нинішнього бронювання працівників

У територіальному центрі комплектування (ТЦК) пояснили причини виникнення труднощів з бронюванням працівників підприємств від призову на військову службу.

Основна проблема полягає в тому, що протягом тривалого часу роботодавці нехтували правилами військового обліку, встановленими постановою Кабінету Міністрів України №1487, і приймали на роботу військовозобов'язаних громадян без військово-облікових документів.

Про це заявила представниця ТЦК Лариса Козак в інтерв'ю журналісткам ТСН Юлії Кирієнко і Наталії Нагорній.

"У нас вже майже 3 роки діє постанова №1487 Кабінету міністрів України, яка чітко забороняла приймати на роботу військовозобов'язаних громадян і вести їх персональний військовий облік без перебування на військовому обліку або з невідповідними військово-обліковими документами," - зазначила Козак.

Представниця ТЦК наголосила, що згідно з законодавством, громадяни та роботодавці зобов'язані проводити звіряння даних військового обліку не рідше, ніж раз на 5 років, а підприємства критичної інфраструктури - не рідше разу на рік. Однак ці вимоги часто ігнорувалися.

"На жаль, ці правила нехтувалися. Бронювались особи, приймались на роботу. Персональний військовий облік щодо таких осіб вівся з порушеннями," - пояснила Козак.

Тож тепер, коли законодавство зобов'язало всіх оновити дані, виникли проблеми у тих, хто має порушення у військовому обліку.

"Ніщо не заважає бронюватися за наявності дійсного військово-облікового документу, дійсної військово-облікової спеціальності, що є обов'язковою умовою бронювання," - підкреслила представниця ТЦК.

Козак також зазначила, що через посилення законодавства та підвищення штрафів для роботодавців, багато підприємств направляють усіх своїх працівників до ТЦК для перевірки.

"Тому приходять до нас ті, які пропонуються до бронювання, але це тільки ті особи, які в рамках діючого законодавства мають певні порушення, які тягнулися багато років і потуралися роботодавцем," - пояснила вона.

Представниця ТЦК наголосила, що вони не можуть сприяти бронюванню чи надавати відтермінування особам з порушеннями військового обліку. "Відстрочка відноситься до осіб, які отримали діюче бронювання," - підсумувала Лариса Козак.

Нагадаємо, цього місяця депутати можуть взятися за законопроєкти про економічне бронювання. За словами нардепів, це щороку може приносити в бюджет додаткові 5 мільярдів доларів.

Економічне бронювання працівників від мобілізації: як це може бути

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