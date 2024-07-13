Україна отримуватиме до 100 тисяч боєприпасів щомісяця – президент Чехії

Петр Павел заявив про швидкі поставки снарядів Україні.
Петр Павел заявив, що Чехія цього і наступного місяця відправить Україні 50 тисяч боєприпасів.
Про це пише "Суспільне".
Він також додав, що від вересня і до кінця року Україна отримуватиме від 80 до 100 тисяч боєприпасів щомісяця.
Нагадаємо, президент Чехії назвав наївними сподівання України відвоювати захоплені території.
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