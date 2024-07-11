Не робіть так: 5 поширених помилок під час ремонту

Брати на себе роль дизайнера інтер'єрів без необхідного досвіду, безперечно, захопливо, але хвилювання може призвести до помилок під час ремонту, які згодом можуть ще довгий час заважати вам насолоджуватися домашнім затишком.

Хоча не існує двох однакових проєктів, люди, як правило, припускаються типових помилок під час ремонту, які відбуваються знову і знову, можливо, через бажання уникнути помилок, скоротити витрати або прискорити процес.

Woman&Home звернувся до досвідчених дизайнерів та експертів з інтер'єру та попросив їх розповісти про типові помилки, які ми робимо під час ремонту. Деякі поради будуть корисні для тих, хто зараз планує ремонт

Відсутність плану

Одна з найпоширеніших помилок, яких припускаються під час ремонту, — це відсутність комплексного плану дизайну. Без чіткого бачення та детального плану ремонт може швидко стати безладним, внаслідок чого простір матиме безсистемний і позбавлений гармонії вигляд.

Зверніться до дизайнера інтер'єру на ранніх етапах процесу планування. Професійний дизайнер допоможе вам створити цілісний план, що враховує зручність, функціональність та індивідуальний стиль всього вашого дому.

Відсутність достатньої кількості розеток

Якщо хоча б в одну розетку в кожній кімнаті вашого будинку вставлена ​​багаторазова вилка, це означає, що ви просто не продумали, скільки вам знадобиться розеток.

Ключем до того, щоб уникнути цього, є ретельне планування кожної окремої дії, яка може статися в кожній кімнаті і потребуватиме підключення до мережі, а потім забезпечення достатньої кількості розеток для них одночасно.

Наприклад, коридори та сходові майданчики майже завжди не беруться до уваги з точки зору вимог до електрики.

Занадто відкрите планування

Відкрите планування допомагає створити атмосферу спілкування, воно чудово підходить для сімейних будинків і забезпечує гарний потік природного світла. Проте є випадки, коли воно недоречне.

Наприклад, вам може знадобитися кабінет. Або ви виявите, що волієте готувати на кухні на самоті, а не робити це буквально у вітальні в присутності всіх членів сім'ї та іноді гостей.

Відсутність теплої підлоги та батареї не в тих місцях

Батареї часто менш ефективні і дорожчі в експлуатації, ніж тепла підлога. Це поширена помилка, що підлога з підігрівом надзвичайно складна або дорога в установленні. Вони досить економні у довгостроковій перспективі та дуже комфортні в експлуатації. Крім того, батареї часто розташовують у місцях, де від них немає жодного штибу.

Загалом вибір системи опалення є дуже важливим моментом у ремонті. Перш ніж вирішувати, яку ділянку підлоги зробити теплою і куди повісити батарею, варто обговорити свої ідеї з дизайнером. Це заощадить ваші гроші і майже гарантовано підвищить якість вашого життя в холодну пору року.

Відсутність підсобних приміщень

Навіть у невеликій квартирі іноді варто подумати про облаштування підсобного приміщення. Місце, де ви зберігатимете побутові прилади, відра та швабри, куди можна поставити пральну та сушильну машинки, розмістити запаси круп або консервації, зимовий одяг та дитячі велосипеди. Таке приміщення можна використовувати для зберігання речей, якими ми рідко користуємося, і може розвантажити житловий простір, приховавши від нас предмети, які не можна назвати прикрасою інтер'єру.

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