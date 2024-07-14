У Путіна прокоментували замах на Трампа

За словами Трампа, він отримав поранення у верхню праву частину вуха.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова відреагувала замах на експрезидента США Дональда Трампа. Вона заявила, що в США стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів.

Про це пише ТАСС.

"Рівно 2 місяці тому звернула увагу на те, що в США буквально стимулюють розпалювання ненависті до політичних опонентів, а також навела приклади американської традиції замахів та вбивств президентів та кандидатів у президенти", - зазначила вона у своєму Telegram-каналі.

Замах на Трампа: що відомо

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина. На колишнього президента США був скоєний замах.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху на експрезидента. Подробиць розмови там поки не наводять.

Володимир Зеленський, коментуючи замах на колишнього президента США Дональда Трампа, заявив, що "такому насильству немає виправдань".

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