Замах на Трампа: Зеленський відреагував на стрілянину

Володимир Зеленський, коментуючи замах на колишнього президента США Дональда Трампа, заявив, що "такому насильству немає виправдань".

Про це глава держави написав на сторінці X.

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"З жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати", - відреагував Зеленський.

Український президент побажав Трампу швидкого одужання після пережитого, а "Америці вийти з цього сильнішою".

"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 14 липня (вдень за американським часом) під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунала стрілянина. На колишнього президента США був скоєний замах. За інформацією ЗМІ, силовики секретної служби ліквідували стрільця. Американські видання стверджують, що стрілцем виявився 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку.

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