Хто стріляв у Трампа: ЗМІ оприлюднили перші дані

Чоловік, який намагався вбити колишнього президента США Дональда Трампа, був ідентифікований як 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Про це повідомляють The New-York Post та CNN.

Джерела The New-York Post повідомили, що чоловік сидів на даху виробничого заводу більш ніж в 119 метрах від сцени. ФБР вважає стрілянину спробою вбивства Трампа.

"Цього вечора у нас було те, що ми називаємо замахом на нашого колишнього президента Дональда Трампа. Це все ще активне місце злочину", — сказав Кевін Роджек, спеціальний агент, відповідальний за польовий офіс ФБР у Піттсбурзі.

ЗМІ також повідомляють, що на місці замаху знайдено гвинтівку AR.

Нагадаємо, на колишнього президента США та кандидата-республіканця на майбутніх виборах Дональда Трампа скоїли замах у суботу, 14 липня, під час передвиборчого мітингу в Батлері, штат Пенсільванія.

Секретна служба США, яка відповідає за безпеку колишніх і чинних президентів, заявила, що Трамп перебуває у безпеці. У заяві служби йдеться, що ймовірний стрілець зробив кілька пострілів у бік сцени, перебуваючи на висоті. Він був нейтралізований співробітниками служби, і помер. Також загинув один глядач, і ще двоє людей зазнали важких поранень та перебувають у критичному стані.

Президент США Джо Байден засудив насильство проти свого конкурента на виборах та висловив йому свою підтримку.

"В Америці немає місця подібному насильству, - заявив він. - Ми маємо згуртуватися як нація і засудити це".

Глава Білого дому сказав, що був радий дізнатися, що Трамп перебуває в безпеці та здоровий: "Я молюся за нього та його родину, а також за всіх тих, хто був на заході, поки ми чекаємо на подальшу інформацію".

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