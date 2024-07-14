Байден поговорив із Трампом після замаху

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден поговорив із Дональдом Трампом після замаху на експрезидента. Подробиць розмови там поки не наводять.

Сам Байден повідомив, що він був одразу проінформований про стрілянину на мітингу свого опонента на виборах й подякував оперативним службам за професійну реакцію.

"Я радий чути, що він у безпеці та почувається добре. Я молюся за нього та його родину, а також за всіх, хто був на мітингу", - зазначив Байден у соціальній мережі Х.

Він також сказав, що очікує додаткову інформацію.

У Білому домі повідомили, що у неділю вранці Байден скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.

Нагадаємо, у Дональда Трампа стріляли на передвиборчому мітингу.

Через стрілянину є загиблі, пише The New York Times. Секретна служба США заявила, що загинув один із учасників мітингу та ймовірний нападник, ще дві людини у важкому стані. Стрільця вбили співробітники Секретної служби.

За даними Associated Press, стрілянину розслідують як замах на вбивство Трампа. Розслідування очолює ФБР, проте до нього долучаться й інші відомства. Інформації про нападника та його мотиви поки немає.

Як пише CNN, нападник стріляв не з натовпу на мітингу, а з високої будівлі неподалік.

Трамп уже прокоментував стрілянину. Він заявив, що куля пробила верхню частину правого вуха, у нього була сильна кровотеча.

"У мене влучила куля, яка пробила верхню частину мого правого вуха. Я одразу зрозумів, що щось не так, почув свист, постріли і відчув, як куля розриває шкіру. Почалася сильна кровотеча, і тоді я зрозумів, що відбувається", — заявив Трамп.

Читайте також: