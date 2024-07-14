День ангела 14 липня: кого та як вітати з іменинами

14 липня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 липня

14 липня 2024 року привітайте з іменинами Івана, Костянтина, Миколу, Петра, Степана, Федора.

Іван — давньоіудейське ім'я, означає "милість Божа". В дитинстві спокійний, прив'язаний до матері. В дорослому віці стає неквапливим, добрим і щедрим.

Костянтин — римське походження, означає "постійний". В дитинстві часто тривожиться, боязкий. В дорослому віці стає делікатним, може легко засмутитися через дрібницю.

Микола — з давньогрецької перекладається як "переможець народів". В дитинстві сміливий та дуже активний. В дорослому віці стає дружелюбним і щирим, але тільки у спілкуванні з друзями.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві сильний, сміливий. В дорослому віці стає авторитарним, мужнім та темпераметним.

Степан — давньогрецьке ім'я, означає "вінець". В дитинстві планомірний та спокійний. В дорослому віці стає добрим, має відмінний характер, його важко вивести з себе.

Федір — давньгрецьке коріння, перекладається як "подарунок Бога". В дитинстві енергійний і непосидючий. В дорослому віці комунікабельний, добрий, красномовний.

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 липня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

ЛВітаю тебе з Днем Ангела! Нехай твій небесний захисник завжди буде з тобою, охороняючи від негараздів і даруючи впевненість у завтрашньому дні. Бажаю тобі щастя, миру і благополуччя.

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З Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радості та позитивних емоцій. Бажаю тобі успіху, здоров'я та підтримки від близьких людей. Нехай твій Ангел завжди оберігає тебе!

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Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде особливим, сповненим любові та радості. Бажаю тобі міцного здоров'я, сімейного благополуччя і багато щасливих моментів.

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З Днем Ангела! Нехай твій святий захисник завжди буде поряд, допомагаючи в усіх справах і направляючи на правильний шлях. Бажаю тобі успіху, здоров'я і здійснення всіх мрій.

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Вітаю тебе з Днем Ангела! Нехай цей день принесе тобі багато радісних миттєвостей і теплих побажань. Бажаю тобі натхнення, гармонії і незгасаючого світла в душі.

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