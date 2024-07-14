Скільки росіян "мінуснули" минулої доби - нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 14 липня склали 559 090 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1320 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом за час повномасштабної війни знищено російських:

танків - 8206 (+7)

бойових броньованих машин - 15811 (+32)

артилерійських систем - 15262 (+46)

РСЗВ - 1119

засобів ППО - 890 (+1)

літаків - 361

гелікоптерів - 326

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12108 (+39)

крилатих ракет - 2397

кораблів та катерів - 28

підводних човнів - 1

автомобільної техніки та автоцистерн - 20538 (+77)

спеціальної техніки - 2566 (+10)

Нагадаємо, втрати РФ у травні та червні убитими й пораненими сягнули найбільших значень за весь час її загарбницької війни проти України, йдеться у звіті Міноборони Великої Британії.

Бійці показали знищення окупантів на заводі у Вовчанську

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