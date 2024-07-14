Залишилось недовго: синоптикиня повідомила, коли спека спаде

Південь, центр, схід залишатимуться ще тривалий час серед надзвичайної спеки. Однак у західних областей спека дещо спаде.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Західні області можуть легше дихати, бо все ж близькість до атлантичних процесів дасть про себе знати - там від 16 липня полегшає. А потім на Житомирщині, Київщині (включно з Києвом) та Чернігівщині - 18 липня також очікується послаблення спеки", - написала вона

За її даними, будуть ще хвилі спеки, проте ця, від 14 до 17 липня, схоже, найсильніша у всеукраїнському масштабі.

Нагадаємо, у ДСНС попередили, що у більшості східних й південних областей очікується аномальна спека. За даними "Укргідрометцентру", причина — у поширенні тропічного повітря з Африки. Рятувальники порадили за можливості не виходити на вулицю і пити багато води.

В "Укренерго" повідомили, що через спеку більш відчутний дефіцит потужності в енергосистемі. З підвищенням температури збільшилося й споживання електроенергії, тому протягом усієї доби будуть застосовувати графіки відключень.

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