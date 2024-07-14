Росіяни наступають на Торецьк: деталі від аналітиків

Російські окупанти останнім часом активізувалися на Донбасі, зокрема в районі міста Торецьк.

Про це пише Інститут вивчення війни.

Геолоковані кадри, опубліковані 13 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного (на південний схід від Торецька).

Українські військові продовжують вести бої на околицях міста в Донецькій області, але безпосередньо в самому Торецьку російських окупантів немає.

Нагадаємо, росіяни роблять усе, щоб зруйнувати Торецьк і надто активно використовують авіацію, з якої запускають керовані авіабомби, а також некеровані авіаракети.

Росіяни зазнають величезних втрат, але постійно підтягують резерви.

За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, у противника колосальні втрати на Донбасі як серед особового складу, так і серед техніки, але він не зважає на це. Бої тривають щодня.

Від міста майже нічого не залишилося: 32 ОМБр показала жахливі кадри з фронтового Торецька після атак РФ

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