Росіяни наступають на Торецьк: деталі від аналітиків

Торецьк став головною метою для російського командування.
Російські окупанти останнім часом активізувалися на Донбасі, зокрема в районі міста Торецьк.
Про це пише Інститут вивчення війни.
Геолоковані кадри, опубліковані 13 липня, показують, що окупанти нещодавно просунулися вздовж вулиці Першотравневої в районі Залізного (на південний схід від Торецька).
Українські військові продовжують вести бої на околицях міста в Донецькій області, але безпосередньо в самому Торецьку російських окупантів немає.
Нагадаємо, росіяни роблять усе, щоб зруйнувати Торецьк і надто активно використовують авіацію, з якої запускають керовані авіабомби, а також некеровані авіаракети.
Росіяни зазнають величезних втрат, але постійно підтягують резерви.
За словами спікера ОСУВ "Хортиця" Назара Волошина, у противника колосальні втрати на Донбасі як серед особового складу, так і серед техніки, але він не зважає на це. Бої тривають щодня.
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