У Туреччині під час протестів побили російських пропагандистів: що відомо

У Туреччині побили російських пропагандистів з телеканалу RT. Внаслідок події двом особам знадобилася допомога медиків.

Кадри оприлюднили у Мережі.

Інцидент стався під час протестів у Стамбулі

Як відомо, місцеві мітингувальники вийшли на вулиці, щоб підтримати заарештованого мера Стамбула Екрема Імамоглу. Правоохоронці взялися активно розганяли мітингувальників. Серед іншого, вони завдали співробітникам російського телеканалу ударів палицями, а також – зірвали їхні посвідчення.

"У Туреччині під час висвітлення протестів у Стамбулі співробітники поліції побили кореспондента російського телеканалу RT Ясіна Екена та його оператора. Журналісти, які висвітлювали події, також зазнали жорсткого поводження з боку поліції", – написали пропагандистські ЗМІ.

Там додають, що у Стамбулі затримали до 100 учасників акції на підтримку мера Імамоглу 23 березня.

Раніше заарештований мер Стамбула Екрем Імамоглу закликав громадян Туреччини вийти на вулиці та боротися за свої права.

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