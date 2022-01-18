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У Туреччині помер моряк з України: що сталося

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У Туреччині помер моряк з України: що сталося

Ілюстрація / pixabay.com

Поліція встановлює всі деталі смерті моряка.

У Туреччині помер моряк з України. Чоловік працював на вантажному судні "Маранта", яке прибуло із порту Рені до турецького Самсуна.

Про це повідомив очільник консульського відділу посольства України в Турецькій Республіці Андрій Білик "Укрінформу".

Відомо, що смерть настала 17 січня. Попередньо, моряк вкоротив собі віку.

"Вчора, 17 січня, на вантажному судні «Маранта», яке здійснило рейс з порту Рені до порту міста Самсун, помер український моряк. За попередніми даними, здійснив самогубство", - сказав Білик.

Інші подробиці смерті українця невідомі. Наразі місцева поліція проводить розслідування інциденту.

Консульський відділ посольства України в Туреччині встановив зв'язок з крюїнговою компанією, командою судна та рідними загиблого моряка, надається необхідне консульське сприяння.

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