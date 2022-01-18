В Турции умер моряк из Украины: что произошло

Полиция устанавливает все детали смерти моряка.
В Турции умер моряк из Украины. Мужчина работал на грузовом судне "Маранта", прибывшем из порта Рени в турецкий Самсун.
Об этом сообщил глава консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык "Укринформу".
Известно, что смерть наступила 17 января. Предварительно, моряк покончил с собой.
"Вчера, 17 января, на грузовом судне «Маранта», совершившем рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство", — сказал Билык.
Остальные подробности смерти украинца неизвестны. В настоящее время местная полиция проводит расследование инцидента.
Консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.
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