В Турции умер моряк из Украины: что произошло

В Турции умер моряк из Украины: что произошло

Полиция устанавливает все детали смерти моряка.

В Турции умер моряк из Украины. Мужчина работал на грузовом судне "Маранта", прибывшем из порта Рени в турецкий Самсун.

Об этом сообщил глава консульского отдела посольства Украины в Турецкой Республике Андрей Билык "Укринформу".

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Известно, что смерть наступила 17 января. Предварительно, моряк покончил с собой.

"Вчера, 17 января, на грузовом судне «Маранта», совершившем рейс из порта Рени в порт города Самсун, умер украинский моряк. По предварительным данным, совершил самоубийство", — сказал Билык.

Остальные подробности смерти украинца неизвестны. В настоящее время местная полиция проводит расследование инцидента.

Консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка, предоставляется необходимое консульское содействие.

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