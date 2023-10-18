В Ізраїлі різко зросла кількість загиблих українців

Це друга після США кількість загиблих іноземців під час атаки.

В Ізраїлі кількість загиблих українців унаслідок нападу палестинських бойовиків ХАМАС різко зросла до 23-ох.

Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив у Мережі 18 жовтня.

"Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу на Ізраїль з боку ХАМАС загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час атаки", – зазначив дипломат.

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Нагадаємо, станом на 17 жовтня було відомо про 13 загиблих українців від рук терористів ХАМАС.

Додамо, ввечері 16 жовтня з ізраїльського аеропорту Бен Гуріон до Бухареста (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс із 74 громадянами України.

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