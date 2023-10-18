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В Ізраїлі різко зросла кількість загиблих українців

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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В Ізраїлі різко зросла кількість загиблих українців

Ракетний обстріл Ізраїлю / Фото: Getty Images

Це друга після США кількість загиблих іноземців під час атаки.

В Ізраїлі кількість загиблих українців унаслідок нападу палестинських бойовиків ХАМАС різко зросла до 23-ох.

Про це посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомив у Мережі 18 жовтня. 

"Згідно з оновленим звітом, в результаті нападу на Ізраїль з боку ХАМАС загинули 23 громадянина України. Це друга після США кількість загиблих іноземців під час атаки", – зазначив дипломат.

Нагадаємо, станом на 17 жовтня було відомо про 13 загиблих українців від рук терористів ХАМАС.

Додамо, ввечері 16 жовтня з ізраїльського аеропорту Бен Гуріон до Бухареста (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс із 74 громадянами України.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У Тель-Авіві пусто! Люди поховалася! Теракти страшніші за ракети! | Посол України Корнійчук

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Дата публікації
Перегляди
1698
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