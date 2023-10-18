"Ми подаватимемо апеляцію": прокурор висловився про рішення суду щодо "беркутівців"

На жаль, є чимало суперечностей в частині кваліфікації злочину.

Щоб ґрунтовно оцінити рішення суду щодо "беркутівців", важливо почитати мотивувальну частину вироку, яка складає 1700 сторінок. Однак наразі прокурор висловився по резулятивній частині вироку.

Про це сказав начальник Департаменту у справах Майдану Офісу Генпрокурора України Олексій Донський в ефірі телемарафону.

Сторони подаватимуть апеляцію

Як пояснив прокурор, суд засудив одну особу до довічного ув'язнення, а інших – до 15 років позбавлення волі, тобто визнав вчинення умисних вбивств та невибіркового застосування зброї щодо необмеженої кількості протестувальників, які перебували без зброї. Водночас він виправдав усіх осіб за кваліфікацією "терористичний акт".

"На наше переконання, сам факт вчинення убивства саме в таких умовах, які я щойно озвучив, прямим доказом того, що терористичний акт був вчинений. Для нас наразі незрозуміла ця суперечність", – відзначає Донський.

Це стосується і виправдання усіх осіб за 340 статтею – перешкоджання акціям протесту.

Крім того, був важливий елемент, який перешкоджав розслідуванню. Йдеться про зброю, з якої були вчинені вбивства. Вона вивезена й знищена, тож знадобився час, щоб знайти її, провести експертизи і так далі. Суд відійшов від цієї кваліфікації.

"Якщо говорити про кваліфікацію дій щодо умисних вбивств, з огляду на практику Верховного суду, для нас незрозумілим є рішення в частині виправдання двох осіб за обставинами умисних вбивств. Вцілому це негативні моменти.

При цьому Донський зауважив: важливо, що суд дав оцінку юридичним фактам і відкинув ті маніпуляції, які допускали захист і ЗМІ, про так звану "третю силу", "грузинських снайперів" і те, що до вбивств призвели буцімто протиправні дії протестувальників.

"Суд визначив, що ці факти є недостовірними й відбулося саме умисне вбивство протестувальників. Але повторюся: це не крапка. Звісно, що ми будемо подавати апеляційну скаргу", – наголосив прокурор.

Апеляційне провадження буде розпочате, ймовірно, у грудні. Донський акцентував: це не повторна перша інстанція, а апеляція, тож вона має відбуватися швидше.

"Проте визначити приблизні терміни важко - усе залежить від обсягу тих обставин, які оскаржуватимуться сторонами", – підсумував прокурор.

Нагадаємо, у середу, 18 жовтня, Святошинський райсуд Києва визнав винними п'ятьох "беркутівців", обвинувачених у масовому розстрілі людей під час Революції Гідності 20 лютого 2014 року. Детальніше про вирок – читайте у матеріалі.

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