З Ізраїлю відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

Триває евакуація українців з Ізраїлю.
Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) до Бухареста (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.
Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі.
Відомо, що більшість з пасажирів евакуаційного рейса - жінки та діти.
Як зазначили в посольстві, там надали необхідне сприяння та консульську допомогу громадянам України.
Нагадаємо, 14 жовтня, із аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України. Українка Оксана Соколовська, яка перебувала на борту, розповіла, як зуміла потрапити на цей рейс і вказала на проблеми з організацією евакуації.
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