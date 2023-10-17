З Ізраїлю відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) до Бухареста (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі.

Відомо, що більшість з пасажирів евакуаційного рейса - жінки та діти.

Як зазначили в посольстві, там надали необхідне сприяння та консульську допомогу громадянам України.

Нагадаємо, 14 жовтня, із аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України. Українка Оксана Соколовська, яка перебувала на борту, розповіла, як зуміла потрапити на цей рейс і вказала на проблеми з організацією евакуації.

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