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З Ізраїлю відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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З Ізраїлю відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України

З Тель-Авіва до Бухареста відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України / Фото: Associated Press

Триває евакуація українців з Ізраїлю.

Сьогодні, 16 жовтня о 22:38 за місцевим часом, з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) до Бухареста (Румунія) відлетів третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

Про це повідомили в посольстві України в Ізраїлі.

Відомо, що більшість з пасажирів евакуаційного рейса - жінки та діти. 

Як зазначили в посольстві, там надали необхідне сприяння та консульську допомогу громадянам України.

Нагадаємо, 14 жовтня, із аеропорту "Бен Гуріон" у Тель-Авіві вилетів перший евакуаційний рейс із 207 громадянами України. Українка Оксана Соколовська, яка перебувала на борту, розповіла, як зуміла потрапити на цей рейс і вказала на проблеми з організацією евакуації.

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Дата публікації
Перегляди
123
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