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В Израиле резко увеличилось количество погибших украинцев

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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В Израиле резко увеличилось количество погибших украинцев

Ракетный обстрел Израиля / Фото: Getty Images

Это второе после США количество погибших иностранцев во время атаки.

В Израиле количество погибших украинцев в результате нападения палестинских боевиков ХАМАС резко возросло до 23-х.

Об этом посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщил в Сети 18 октября.

"Согласно обновленному отчету, в результате нападения на Израиль со стороны ХАМАС погибли 23 гражданина Украины. Это второе после США количество погибших иностранцев во время атаки", — отметил дипломат.

Напомним, по состоянию на 17 октября было известно о 13 погибших украинцах от рук террористов ХАМАС.

Добавим, вечером 16 октября из израильского аэропорта Бен Гурион в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины.

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Дата публикации
Просмотры
1856
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