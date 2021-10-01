В обхід України: Росія почала постачання газу до Угорщини

Це сталося після підписаного 27 вересня договору.

Російський "Газпром" від п'ятниці, 1 жовтня, почав поставляти газ до Угорщину через газопровід "Балканський потік" (продовження "Турецького потоку") і трубопроводи Південно-Східної Європи в обхід території України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що між сторонами було укладено два контракти, сумарний обсяг за ними до 4,5 млрд кубометрів на рік. Контракт буде діяти до 2036 року, а змінити його умови можна буде через десять років.

Торік російський "Газпром" поставив до Угорщини 8 млрд 600 млн кубометрів газу - це другий за величиною показник за останні 12 років.

Нагадаємо, уряд Угорщини ухвалив рішення про підписання з російським концерном "Газпром" нового контракту на постачання газу в обхід України, розрахованого на 15 років. Підписання документа відбулося в понеділок, 27 вересня.

За умовами угоди Росія щорічно відвантажуватиме Угорщині 4 з половиною мільярди кубометрів газу через Сербію та Австрію. Раніше цей газ йшов через українську ГТС. Україна хоче, аби угорську угоду з "Газпромом" тепер оцінила Європейська комісія - на відповідність енергетичному законодавству ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи. Адже, за словами політика, угода з російською компанією "не політичне, а питання енергетичної безпеки країни". Він наголосив, що споживання газу не буде знижуватися, як і роль "Газпрому". Згодом стало відомо, що Угорщина викликає українського посла через суперечку.

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Новини світу: Угорщина підписала контракт з Газпромом

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