"Укрнафта" збільшує видобуток на своїх родовищах

"Укрнафта" збільшує видобуток на своїх родовищах

"Укрнафта" демонструє стабільне зростання добового видобутку нафти і газу від початку 2021 року.

За інформацією компанії, середньодобовий видобуток нафти і газового конденсату в серпні склав 4,18 тис. т, що на 4,8% більше січневих показників. Середньодобовий видобуток газу склав 3,19 млн м3, також збільшившись на 8,5%.

Збільшення видобутку сприяє грамотний підход до вибору інвестиційних об'єктів та проведення програми організаційно-технічних заходів. Таких як: оптимізація поточних і капітальних ремонтів перспективних свердловин, перехід на нові продуктивні горизонти, проведення операцій інтенсифікації видобутку, оновлення критично зношеного обладнання тощо.

У вересні компанія почала буріння нафтової свердловини на Верхньомасловецькому родовищі в Сколівському районі Львівської області. Проєктна глибина похило-спрямованої свердловини № 103 становить 1630 м з відходом від вертикалі 664 м. За оцінками фахівців, початкова добова продуктивність свердловини складе 28,2 т нафти.

Довідка

"Укрнафта" — найбільша нафтова компанія України. Частка компанії в загальнодержавному видобутку нафти з газовим конденсатом за результатами 2020 року склала 62,5%, частка в загальному видобутку газу — 5,7%. За результатами 2020 року, "Укрнафта" стала найбільшим платником податків, сплативши до державного бюджету 47,5 млрд грн.

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