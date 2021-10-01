На полігоні під Києвом загинув нацгвардієць: деталі трагедії

На полігоні під Києвом загинув нацгвардієць: деталі трагедії

24-річний Роман Олекса травмувався під час виконання вправи, коли відпрацьовували польовий рейд.

На полігоні під Києвом загинув нацгвардієць.

24-річний Роман Олекса травмувався під час виконання вправи, коли відпрацьовували польовий рейд. Але в Нацгвардії подробиць того, як саме це сталося, не розголошують.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 1 жовтня.

Хлопця одразу ж доправили до лікарні. Але медики були безсилі - травми виявилися несумісними з життям.

Зараз цією справою займається Державне бюро розслідувань.

Роман родом із Львівщини, був учасником АТО.

Напередодні його тіло доправили до рідного села Завишень для прощання.

Новини України: загинув нацгвардієць на військовому полігоні під Києвом

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