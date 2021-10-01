У німецькому Штутгарті згоріло автобусне депо: є постраждалі

Влада міста попередила про можливі проблеми із транспортом.

Полум'я стіною та густий дим. У німецькому Штутгарті згоріло автобусне депо.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 1 жовтня.

Минулося без жертв, але двом людям знадобилася медична допомога через отруєння димом. Мешканці прилеглих районів кажуть - з території депо лунали гучні вибухи. Щоби загасити вогонь знадобилося аж 2 сотні пожежників. Але поки вони намагалися узяти полум'я під контроль, устигло вигоріти зо 2 десятки автобусів.

Завдані збитки, лише за попередніми оцінками, можуть сягнути кількох мільйонів євро. Про причини займання поки що нічого невідомо. У поліції не виключають підпалу і вже шукають можливих свідків. Влада, тим часом, попередила місцевих - через пожежу сьогодні у Штутгарті будуть проблеми із транспортом.

Новини світу: у німецькому Штутгарті згоріло автобусне депо

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