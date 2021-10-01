На полигоне под Киевом погиб нацгвардеец: детали трагедии

На полигоне под Киевом погиб нацгвардеец: детали трагедии

24-летний Роман Олекса травмировался во время выполнения упражнения, когда отрабатывали полевой рейд.

На полигоне под Киевом погиб нацгвардеец.

24-летний Роман Олекса травмировался во время выполнения упражнения, когда отрабатывали полевой рейд. Но в Нацгвардии подробностей того, как именно это произошло, не разглашают.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 1 октября.

Парня сразу же доставили в больницу. Но медики были бессильны — травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас этим делом занимается Государственное бюро расследований.

Роман родом из Львовской области, был участником АТО.

Накануне его тело доставили в родное село Завишень для прощания.

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