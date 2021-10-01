На полигоне под Киевом погиб нацгвардеец: детали трагедии

24-летний Роман Олекса травмировался во время выполнения упражнения, когда отрабатывали полевой рейд.
На полигоне под Киевом погиб нацгвардеец.
24-летний Роман Олекса травмировался во время выполнения упражнения, когда отрабатывали полевой рейд. Но в Нацгвардии подробностей того, как именно это произошло, не разглашают.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 1 октября.
Парня сразу же доставили в больницу. Но медики были бессильны — травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Сейчас этим делом занимается Государственное бюро расследований.
Роман родом из Львовской области, был участником АТО.
Накануне его тело доставили в родное село Завишень для прощания.