В Одеській області чоловік стріляв по хатах сусідів: деталі інциденту

Взяти стрільця живим правоохоронцям не вдалося.

У селі Пужайкове Одеської області чоловік із рушницею та гранатою відкрив вогонь по хатах односельців. Коли прибула поліція, то продовжив стріляти по їхній машині. Після цього забарикадувався в сусідському будинку з жінкою та дитиною.

Що відомо про інцидент та як визволяли заручників - у сюжеті ТСН.Ранок 1 жовтня.

Все почалося на сусідній вулиці - близько 06:00. Місцевий житель вийшов зі свого двору і почав стріляти в хати сусідів. Одній двері продірявив, на іншому подвір'ї прострелив величезну діру у паркані. В селі вважають, що до таких дій 53-річного Михайла міг алкоголь. Він вісім років тому закодувався, але місяць тому почав пиячити.

Думає так і його дружина, з якої чоловік розлучився. Вона з трьома дітьми поїхала до іншого села. "Ми з ним розлучилися. Його закодували, але він почав пити. Я навіть не знаю, де він взяв зброю", - каже жінка.

Новини України: чоловік із рушницею та гранатою забарикадувався в сусідському будинку

Коли до села примчали поліцейські, чоловік поцілив в одну з їхніх автівок, а потім забарикадувався в будинку на сусідній вулиці. Там всередині була жінка з дітьми. Він їх довго тримав у заручниках, але під час перемовин таки відпустив на вулицю. "Правопорушник сказав вказаним громадянам: звільніть, будь ласка, будинок. Я буду вбивати правоохоронцвів. Після цього він вийшов на дорогу, тримаючи в руках гранату. Знешкодили правопорушника", - каже начальник ГУ НП в Одеській області Микола Семенишин.



Після цього на місце викликали вибухотхніків. Вони знешкодили бойову гранату РГД. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини. Зокрема, й те - як у чоловіка, який ніде не працював, з'яявилася зброя

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