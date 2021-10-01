В обход Украины: Россия начала поставки газа в Венгрию

В обход Украины: Россия начала поставки газа в Венгрию

Это произошло после подписанного 27 сентября договора.

Российский "Газпром" с пятницы, 1 октября, начал поставлять газ в Венгрию через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

Об этом сообщают росЗМИ.

Отмечается, что между сторонами было заключено два контракта, суммарный объем за ними в 4,5 млрд кубометров в год. Контракт будет действовать до 2036 года, а изменить его условия можно будет через десять лет.

В прошлом году российский "Газпром" поставил в Венгрию 8 млрд 600 млн кубометров газа — это второй по величине показатель за последние 12 лет.

Напомним, правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.

По условиям соглашения Россия будет ежегодно отгружать Венгрии 4 с половиной миллиарда кубометров газа через Сербию и Австрию. Ранее этот газ шел через украинскую ГТС. Украина хочет, чтобы венгерское соглашение с "Газпромом" теперь оценила Европейская комиссия — на соответствие энергетическому законодательству ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Ведь, по словам политика, соглашение с российской компанией "не политический, а вопрос энергетической безопасности страны". Он отметил, что потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома". Впоследствии стало известно, что Венгрия вызывает украинского посла из-за спора.

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Новости мира: Венгрия подписала контракт с Газпромом

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