"Військової перемоги Путіна не буде": Шольц зробив нову заяву про війну

Шольц наголосив на підтримці України.
Країні-агресорці РФ не вдасться пройти зі своїм "імпералістичним вторгненням" в Україні
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.
Він наголосив, що Україна йде шляхом, який обрали самі українці та українки - демократично, вільно, в Європі.
"Ми йдемо цим шляхом з вами, любий Володимире. Саме тому сьогодні тут у Берліні ми працюємо над відновленням сильної вільної європейської України", - сказав Шольц.
Канцлер Німеччини запевнив, що підтримуватиме країну доти, доки це буде необхідно.
"Сила, відданість принципам - це передумови для того, щоб Путін усвідомив - не буде військової перемоги і миру у вигляді диктату. Він повинен припинити брутальну кампанію та вивести війська", - заявив Шольц.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу.
Також стало відомо, що протягом найближчих тижнів та місяців Німеччина поставить Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard тощо.