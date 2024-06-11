"Військової перемоги Путіна не буде": Шольц зробив нову заяву про війну

Країні-агресорці РФ не вдасться пройти зі своїм "імпералістичним вторгненням" в Україні

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні.

Він наголосив, що Україна йде шляхом, який обрали самі українці та українки - демократично, вільно, в Європі.

"Ми йдемо цим шляхом з вами, любий Володимире. Саме тому сьогодні тут у Берліні ми працюємо над відновленням сильної вільної європейської України", - сказав Шольц.

Канцлер Німеччини запевнив, що підтримуватиме країну доти, доки це буде необхідно.

"Сила, відданість принципам - це передумови для того, щоб Путін усвідомив - не буде військової перемоги і миру у вигляді диктату. Він повинен припинити брутальну кампанію та вивести війська", - заявив Шольц.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявив, що Україна в майбутньому стане членом Європейського Союзу.

Також стало відомо, що протягом найближчих тижнів та місяців Німеччина поставить Україні третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, зенітні самохідні установки Gepard тощо.

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