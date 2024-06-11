Астрологиня назвала дату, коли закінчиться війна в Україні

Астрологиня Альбіна Пономаренко назвала дві дати, коли може закінчитись війна в Україні.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Поговоримо".

Астрологиня зазначила, що Саміт миру принесе результати і вона бачить дві дати, коли може закінчитись війна в Україні. Це - листопад 2024 року або квітень 2025 року.

"В астрології є кілька прогностичних методів. Кінець року має хороший аспект, і тоді може закінчитись війна в Україні. Я маю велику надію, що зорі нам допоможуть", - сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, ясновидець назвав точну дату, коли закінчиться війна в Україні.

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