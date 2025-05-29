Сни як симптом: які сновидіння можуть попередити про хвороби

Сон / © Pixabay

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Люди звикли недооцінювати значення сновидінь, однак деякі з них можуть бути тривожними дзвіночками для організму.

Про це пише UA VISTNIK.

Американська фахівчиня зі снів Лорі Куїнн Левенберг, авторка книг і дослідниця, стверджує: мозок через сни може попереджати про приховані проблеми зі здоров’ям.

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Вона з колегами провела дослідження, в рамках якого зіставила популярні образи у сновидіннях з фізичним і психічним станом людини. Особливу увагу, за словами Левенберг, слід звертати на сни, що регулярно повторюються.

Так, наприклад, якщо людині часто сниться, що вона їде на автомобілі, це може свідчити про внутрішній дискомфорт або емоційне перевантаження.

А якщо у сні у машини відмовляють гальма — організм сигналізує, що людина взяла на себе занадто багато справ. Це може загрожувати виснаженням, а згодом — проблемами з серцем чи травленням.

Інші тривожні сновидіння:

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Якщо сниться, що ви тоне́те, це свідчить про перевтому та потребу змінити життєвий ритм.

Кровотеча у сні — індикатор високої тривожності , яка з часом може призвести до серцевих хвороб.

Відчуття падіння уві сні — сигнал про неполадки в роботі нервової системи.

Левенберг підкреслює: не варто ігнорувати сни, особливо якщо вони повторюються. Це може бути першим кроком до усвідомлення реальних загроз для здоров’я.

Нагадаємо, якщо до обіду відчувається сонливість і втома, то це може бути пов’язано із харчуванням і способом життя. Медичні експерти назвали декілька основних причин цієї проблеми та способів, як із нею впоратися.