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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Атака на Харків: кількість постраждалих різко зросла (нові фото)

Серед постраждалих через російські удари по Харкову — шестеро дітей.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Постраждала через ракетну атаку на Харків

Постраждала через ракетну атаку на Харків / © ДСНС

У Харкові кількість постраждалих через ракетний удар 18 квітня зросла до 82. Жертвою атаки стала одна людина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

«До 82 людей збільшилася кількість постраждалих у Харкові, з них 6 дітей. Загалом загинула 1 особа», — йдеться у заяві ДСНС.

На місці удару також працюють рятувальники з Луганської області. Роботи тривають.

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову / © ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Харкову / © ДСНС

Нагадаємо, вранці 18 квітня Росія обстріляла Харків чотирма балістичними ракетами з касетним начинням. Ворожа ракета вдарила у багатоповерхівку, є й довколишні руйнування. До цього моменту було відомо про 60 постраждалих.

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