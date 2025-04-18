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Атака на Харків: кількість постраждалих різко зросла (нові фото)
Серед постраждалих через російські удари по Харкову — шестеро дітей.
У Харкові кількість постраждалих через ракетний удар 18 квітня зросла до 82. Жертвою атаки стала одна людина.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
«До 82 людей збільшилася кількість постраждалих у Харкові, з них 6 дітей. Загалом загинула 1 особа», — йдеться у заяві ДСНС.
На місці удару також працюють рятувальники з Луганської області. Роботи тривають.
Нагадаємо, вранці 18 квітня Росія обстріляла Харків чотирма балістичними ракетами з касетним начинням. Ворожа ракета вдарила у багатоповерхівку, є й довколишні руйнування. До цього моменту було відомо про 60 постраждалих.