До України прийде спека: погода на 19 червня

Погода в Україні після різкого похолодання почне змінюватися.

Сьогодні, 19 червня, на всій території України без опадів. У всіх регіонах вдень буде спекотна погода.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів

на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +29 +31

у східних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів

на півдні країни вночі +14 +16 градусів, а вдень +25 +29

у центральних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

Погода в Україні: по всій території протягом тижня очікується шквальний вітер і дощі

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