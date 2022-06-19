До України прийде спека: погода на 19 червня

Погода в Україні після різкого похолодання почне змінюватися.
Сьогодні, 19 червня, на всій території України без опадів. У всіх регіонах вдень буде спекотна погода.
Про це повідомив Укргідрометцентр.
Температура повітря складатиме:
- у північних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів
- на заході вночі +10 +13 градусів, а вдень +29 +31
- у східних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів
- на півдні країни вночі +14 +16 градусів, а вдень +25 +29
- у центральних областях вночі +12 +14, вдень +27 +29 градусів
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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