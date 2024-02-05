До України йде 15-градусне тепло: синоптикиня назвала точну дату

Потепління протримається до середини лютого.
Після 10 лютого до України прийде значне потепління. Очікуються до 15-16 градусів тепла.
Про це сказала заступниця начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня для РБК-Україна.
За її словами, станом на 4 лютого середня добова температура в Україні перевищувала норму на 7-10 градусів. Втім, 8-9 лютого очікується невелике похолодання, "буквально на один день", але температури все одно будуть плюсовими, тільки на півночі вночі мінус, сказала вона.
"Підвищення температури орієнтовно до 14-15 лютого", - повідомила Голеня.
За даними Укргідрометцентру, в цей період температура в Києві вдень становитиме до 10 градусів. на півдні, на Закарпатті та Прикарпатті - до 15-16 градусів тепла. Суттєвих опадів не очікується. Потім в Україну потім може прийти прохолодне повітря з півночі або Заходу, зауважила синоптикиня.
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