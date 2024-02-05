В Украину идет 15-градусное тепло: синоптик назвала точную дату

После 10 февраля в Украину придет значительное потепление. Ожидается до 15-16 градусов тепла.

Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня для РБК-Украина.

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По ее словам, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов. Впрочем, 8-9 февраля ожидается небольшое похолодание, буквально на один день, но температуры все равно будут плюсовыми, только на севере ночью минус, сказала она.

"Повышение температуры ориентировочно до 14-15 февраля", – сообщила Голеня.

По данным Укргидрометцентра, в этот период температура в Киеве будет днем ​​составлять до 10 градусов. на юге, в Закарпатье и Прикарпатье — до 15-16 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается. Затем в Украину потом может прийти прохладный воздух с севера или Запада, отметила синопти.

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