В Украину идет 15-градусное тепло: синоптик назвала точную дату

Потепление продлится до середины февраля.
После 10 февраля в Украину придет значительное потепление. Ожидается до 15-16 градусов тепла.
Об этом сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня для РБК-Украина.
По ее словам, на 4 февраля средняя суточная температура в Украине превышала норму на 7-10 градусов. Впрочем, 8-9 февраля ожидается небольшое похолодание, буквально на один день, но температуры все равно будут плюсовыми, только на севере ночью минус, сказала она.
"Повышение температуры ориентировочно до 14-15 февраля", – сообщила Голеня.
По данным Укргидрометцентра, в этот период температура в Киеве будет днем составлять до 10 градусов. на юге, в Закарпатье и Прикарпатье — до 15-16 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается. Затем в Украину потом может прийти прохладный воздух с севера или Запада, отметила синопти.
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