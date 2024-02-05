Какие фамилии давали в Украине добрым, ласковым людям

Эти фамилии давали добрым людям
Поведение, выразительные личностные качества человека в древности давали повод дать ему соответствующее прозвище, которое со временем становилось фамилией. Мы рассказывали, какие фамилии давали самым умным украинцам, какие — любвеобильным предкам, а какие — веселым людям. которые были душой любой компании.
Так же в древности выделяли добрых людей, которые не держали зла, сочувствовали и помогали другим.
Языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько в своем труде " Современные украинские фамилии " собрал такие варианты родовых имен, указывающих на то, что зачинатель рода был человеком добрым, никому не делал зла, поступал по справедливости и за это его уважали в обществе. Таких украинцев называли соответствующим образом.
Фамилии, которые давали незлобным людям:
- Тихий,
- Благий,
- Тишка,
- Тихонько,
- Тихун.
миролюбивым людям давали такие фамилии:
- Деликатный,
- Ласкавый,
- Коханый,
- Субтельный,
- Мирный,
- Любый,
- Мирош,
- Солодкий,
- Святый,
- Добрий,
- Добрый.
С добротой связывает языковед и такие фамилии, как Шовковый или Оксамытовый. По его мнению, эти фамилии метафорически отражали добросердечный характер человека, а не указывали на одежду, которую она носила.
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