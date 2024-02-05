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Какие фамилии давали в Украине добрым, ласковым людям

Какие фамилии давали в Украине добрым, ласковым людям

Происхождение фамилий

Эти фамилии давали добрым людям

Поведение, выразительные личностные качества человека в древности давали повод дать ему соответствующее прозвище, которое со временем становилось фамилией. Мы рассказывали, какие фамилии давали самым умным украинцам, какие — любвеобильным предкам, а какие — веселым людям. которые были душой любой компании.

Так же в древности выделяли добрых людей, которые не держали зла, сочувствовали и помогали другим.

Языковед и исследователь антропонимики Юлиан Редько в своем труде " Современные украинские фамилии " собрал такие варианты родовых имен, указывающих на то, что зачинатель рода был человеком добрым, никому не делал зла, поступал по справедливости и за это его уважали в обществе. Таких украинцев называли соответствующим образом.

Фамилии, которые давали незлобным людям:

  • Тихий,
  • Благий,
  • Тишка,
  • Тихонько,
  • Тихун.

миролюбивым людям давали такие фамилии:

  • Деликатный,
  • Ласкавый,
  • Коханый,
  • Субтельный,
  • Мирный,
  • Любый,
  • Мирош,
  • Солодкий,
  • Святый,
  • Добрий,
  • Добрый.

С добротой связывает языковед и такие фамилии, как Шовковый  или Оксамытовый. По его мнению, эти фамилии метафорически отражали добросердечный характер человека, а не указывали на одежду, которую она носила.

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