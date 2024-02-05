Які прізвища давали в Україні добрим, ласкавим людям

Поведінка, виразні особисті якості людини в давнину давали привід дати їй відповідне прізвисько, яке ставало прізвищем. Ми розповідали, які прізвища давали найрозумнішим українцям, які -- велелюбним пращурам, а які — веселим людям. які були душею будь-якої компанії.

Так само в давнину виділяли добрих людей, які не тримали зла, співчували та допомагали іншим.

Мовознавець і дослідник антропоніміки Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища" зібрав такі варіанти родових імен, які вказують на те, що зачинатель роду був людиною доброю, нікому не робив зла, чинив по справедливості та за це його шанували в громаді. Таких українців називали відповідним чином.

Прізвища, які давали незлобним людям:

Тихий,

Благий,

Тишко,

Тихенький,

Тихун.

миролюбним людям давали такі прізвища:

Делікатний,

Ласкавий,

Коханий,

Субтельний,

Мирний,

Любий,

Мирош,

Солодкий,

Святий,

Добрій,

Добрий.

З добротою пов'язує мовознавець і такі прізвища, як Шовковий чи Оксамитний. На його думку, ці прізвища метафорично відображали добросердечний характер людини, а не вказували на одяг, який вона носила.

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