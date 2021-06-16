Доба на Донбасі минула без втрат, але бойовики стріляли - ООС

Противник продовжує порушувати режим тиші.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє штаб ООС у ранковому зведенні.

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Окупанти стріляли із гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та протитанкового ракетного комплексу поблизу Новгородського, Південного, Невельського, Новотошківського та Пісок.

На Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

Станом на 16 червня зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Окупанти відкривали вогонь поблизу Авдіївки та Зайцевого.

Як повідомлялося, лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку. Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

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