Протягом доби бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню - ООС

Двоє військових отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Протягом минулої доби, 14 червня, збройні формування Російської Федерації вісім разів порушували режим припинення вогню.

Про це повідомили у ранковому зведенні ООС 15 червня.

У районі Новотошківського ворог відкривав вогонь з підствольних гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Водяного на Приазов’ї окупанти тричі обстрілювали позиції ЗСУ зі станкових протитанкових, автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Неподалік Павлополя російські війська здійснили обстріл зі станкових протитанкових, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Луганського - з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

На півночі Луганської області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Бойових втрат внаслідок ворожих обстрілів серед наших воїнів немає. Утім, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої осколкові поранення отримали двоє військовослужбовців. Їх шпиталізували. Стан здоров’я одного військового – задовільний. Іншого – середньої важкості.

Станом на ранок 15 червня, зафіксоване одне порушення режиму припинення вогню біля Новгродського.

Як повідомлялося, лідери "Великої сімки" за підсумками триденного саміту у британському Корнуоллі звернулись до Росії з закликом припинити дестабілізуючу поведінку. Лідери G7 назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі і закликали відвести війська.

Новини з фронту: на Донбасі двоє військових підірвалися на невідомому вибуховому пристрої

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