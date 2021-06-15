Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 15 червня зафіксовано 1014 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 77 людей, ще 5 511 одужали. Було проведено 54 732 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 211181 243 5160 4 198921 2047 Вінницька 70896 17 1685 1 68721 100 Волинська 61898 15 1182 5 59961 118 Дніпропетровська 135012 82 4373 5 127865 242 Донецька 90190 61 2320 10 86756 218 Житомирська 88176 9 1774 1 85587 121 Закарпатська 61955 16 1600 0 59748 107 Запорізька 104098 52 2405 5 100481 107 Івано-Франківська 86561 9 2083 1 83663 268 Київська 126754 51 2722 2 121923 68 Кіровоградська 20509 10 830 2 18486 29 Луганська 26414 24 926 7 24902 147 Львівська 137002 34 3625 7 131365 138 Миколаївська 69528 45 1824 2 67038 72 Одеська 140194 48 2941 1 134733 169 Полтавська 77525 38 1834 4 74756 76 Рівненська 79201 29 1198 2 77113 231 Сумська 77539 19 1302 1 75175 156 Тернопільська 69921 12 1191 2 67827 79 Харківська 147961 60 3438 7 141626 311 Херсонська 35430 8 1109 0 33057 61 Хмельницька 88590 60 1846 1 85763 189 Черкаська 81387 44 1285 4 78326 339 Чернівецька 79724 19 1786 0 77199 40 Чернігівська 57346 9 1330 3 55184 78

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 224 992 особи.

Одужало – 2 136 176.

Летальних випадків – 51 769.

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