Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.
В Україні станом на ранок 15 червня зафіксовано 1014 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 77 людей, ще 5 511 одужали. Було проведено 54 732 тести.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
211181
|
243
|
5160
|
4
|
198921
|
2047
|
Вінницька
|
70896
|
17
|
1685
|
1
|
68721
|
100
|
Волинська
|
61898
|
15
|
1182
|
5
|
59961
|
118
|
Дніпропетровська
|
135012
|
82
|
4373
|
5
|
127865
|
242
|
Донецька
|
90190
|
61
|
2320
|
10
|
86756
|
218
|
Житомирська
|
88176
|
9
|
1774
|
1
|
85587
|
121
|
Закарпатська
|
61955
|
16
|
1600
|
0
|
59748
|
107
|
Запорізька
|
104098
|
52
|
2405
|
5
|
100481
|
107
|
Івано-Франківська
|
86561
|
9
|
2083
|
1
|
83663
|
268
|
Київська
|
126754
|
51
|
2722
|
2
|
121923
|
68
|
Кіровоградська
|
20509
|
10
|
830
|
2
|
18486
|
29
|
Луганська
|
26414
|
24
|
926
|
7
|
24902
|
147
|
Львівська
|
137002
|
34
|
3625
|
7
|
131365
|
138
|
Миколаївська
|
69528
|
45
|
1824
|
2
|
67038
|
72
|
Одеська
|
140194
|
48
|
2941
|
1
|
134733
|
169
|
Полтавська
|
77525
|
38
|
1834
|
4
|
74756
|
76
|
Рівненська
|
79201
|
29
|
1198
|
2
|
77113
|
231
|
Сумська
|
77539
|
19
|
1302
|
1
|
75175
|
156
|
Тернопільська
|
69921
|
12
|
1191
|
2
|
67827
|
79
|
Харківська
|
147961
|
60
|
3438
|
7
|
141626
|
311
|
Херсонська
|
35430
|
8
|
1109
|
0
|
33057
|
61
|
Хмельницька
|
88590
|
60
|
1846
|
1
|
85763
|
189
|
Черкаська
|
81387
|
44
|
1285
|
4
|
78326
|
339
|
Чернівецька
|
79724
|
19
|
1786
|
0
|
77199
|
40
|
Чернігівська
|
57346
|
9
|
1330
|
3
|
55184
|
78
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 224 992 особи.
- Одужало – 2 136 176.
- Летальних випадків – 51 769.