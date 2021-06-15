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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 15 червня

Associated Press

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 15 червня зафіксовано  1014 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 77 людей, ще 5 511 одужали. Було проведено 54 732 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

211181

243

5160

4

198921

2047

Вінницька

70896

17

1685

1

68721

100

Волинська

61898

15

1182

5

59961

118

Дніпропетровська

135012

82

4373

5

127865

242

Донецька

90190

61

2320

10

86756

218

Житомирська

88176

9

1774

1

85587

121

Закарпатська

61955

16

1600

0

59748

107

Запорізька

104098

52

2405

5

100481

107

Івано-Франківська

86561

9

2083

1

83663

268

Київська

126754

51

2722

2

121923

68

Кіровоградська

20509

10

830

2

18486

29

Луганська

26414

24

926

7

24902

147

Львівська

137002

34

3625

7

131365

138

Миколаївська

69528

45

1824

2

67038

72

Одеська

140194

48

2941

1

134733

169

Полтавська

77525

38

1834

4

74756

76

Рівненська

79201

29

1198

2

77113

231

Сумська

77539

19

1302

1

75175

156

Тернопільська

69921

12

1191

2

67827

79

Харківська

147961

60

3438

7

141626

311

Херсонська

35430

8

1109

0

33057

61

Хмельницька

88590

60

1846

1

85763

189

Черкаська

81387

44

1285

4

78326

339

Чернівецька

79724

19

1786

0

77199

40

Чернігівська

57346

9

1330

3

55184

78

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 224 992 особи.
  • Одужало – 2 136 176.
  • Летальних випадків – 51 769.

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