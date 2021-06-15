Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июня

Associated Press

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксирован 1014 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 77 человек, еще 5511 выздоровели. Было проведено 54 732 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

211181

243

5160

4

198921

2047

Винницкая

70896

17

1685

1

68721

100

Волынская

61898

15

1182

5

59961

118

Днепропетровская

135012

82

4373

5

127865

242

Донецкая

90190

61

2320

10

86756

218

Житомирская

88176

9

1774

1

85587

121

Закарпатская

61955

16

1600

0

59748

107

Запорожская

104098

52

2405

5

100481

107

Ивано-Франковская

86561

9

2083

1

83663

268

Киевская

126754

51

2722

2

121923

68

Кировоградская

20509

10

830

2

18486

29

Луганская

26414

24

926

7

24902

147

Львовская

137002

34

3625

7

131365

138

Николаевская

69528

45

1824

2

67038

72

Одесская

140194

48

2941

1

134733

169

Полтавская

77525

38

1834

4

74756

76

Ровенская

79201

29

1198

2

77113

231

Сумская

77539

19

1302

1

75175

156

Тернопольская

69921

12

1191

2

67827

79

Харьковская

147961

60

3438

7

141626

311

Херсонская

35430

8

1109

0

33057

61

Хмельницкая

88590

60

1846

1

85763

189

Черкасская

81387

44

1285

4

78326

339

Черновицкая

79724

19

1786

0

77199

40

Черниговская

57346

9

1330

3

55184

78

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2224992 человека.
  • Выздоровели — 2136176.
  • Летальных случаев — 51769.

Новости мира: лидеры G7 могут требовать нового расследования происхождения коронавируса

Новости мира: лидеры G7 могут требовать нового расследования происхождения коронавируса