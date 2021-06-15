Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.

В Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксирован 1014 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 77 человек, еще 5511 выздоровели. Было проведено 54 732 тестов.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 211181 243 5160 4 198921 2047 Винницкая 70896 17 1685 1 68721 100 Волынская 61898 15 1182 5 59961 118 Днепропетровская 135012 82 4373 5 127865 242 Донецкая 90190 61 2320 10 86756 218 Житомирская 88176 9 1774 1 85587 121 Закарпатская 61955 16 1600 0 59748 107 Запорожская 104098 52 2405 5 100481 107 Ивано-Франковская 86561 9 2083 1 83663 268 Киевская 126754 51 2722 2 121923 68 Кировоградская 20509 10 830 2 18486 29 Луганская 26414 24 926 7 24902 147 Львовская 137002 34 3625 7 131365 138 Николаевская 69528 45 1824 2 67038 72 Одесская 140194 48 2941 1 134733 169 Полтавская 77525 38 1834 4 74756 76 Ровенская 79201 29 1198 2 77113 231 Сумская 77539 19 1302 1 75175 156 Тернопольская 69921 12 1191 2 67827 79 Харьковская 147961 60 3438 7 141626 311 Херсонская 35430 8 1109 0 33057 61 Хмельницкая 88590 60 1846 1 85763 189 Черкасская 81387 44 1285 4 78326 339 Черновицкая 79724 19 1786 0 77199 40 Черниговская 57346 9 1330 3 55184 78

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2224992 человека.

Выздоровели — 2136176.

Летальных случаев — 51769.

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