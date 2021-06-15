Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 15 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем тысячу.
В Украине по состоянию на утро 15 июня зафиксирован 1014 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 77 человек, еще 5511 выздоровели. Было проведено 54 732 тестов.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
211181
|
243
|
5160
|
4
|
198921
|
2047
|
Винницкая
|
70896
|
17
|
1685
|
1
|
68721
|
100
|
Волынская
|
61898
|
15
|
1182
|
5
|
59961
|
118
|
Днепропетровская
|
135012
|
82
|
4373
|
5
|
127865
|
242
|
Донецкая
|
90190
|
61
|
2320
|
10
|
86756
|
218
|
Житомирская
|
88176
|
9
|
1774
|
1
|
85587
|
121
|
Закарпатская
|
61955
|
16
|
1600
|
0
|
59748
|
107
|
Запорожская
|
104098
|
52
|
2405
|
5
|
100481
|
107
|
Ивано-Франковская
|
86561
|
9
|
2083
|
1
|
83663
|
268
|
Киевская
|
126754
|
51
|
2722
|
2
|
121923
|
68
|
Кировоградская
|
20509
|
10
|
830
|
2
|
18486
|
29
|
Луганская
|
26414
|
24
|
926
|
7
|
24902
|
147
|
Львовская
|
137002
|
34
|
3625
|
7
|
131365
|
138
|
Николаевская
|
69528
|
45
|
1824
|
2
|
67038
|
72
|
Одесская
|
140194
|
48
|
2941
|
1
|
134733
|
169
|
Полтавская
|
77525
|
38
|
1834
|
4
|
74756
|
76
|
Ровенская
|
79201
|
29
|
1198
|
2
|
77113
|
231
|
Сумская
|
77539
|
19
|
1302
|
1
|
75175
|
156
|
Тернопольская
|
69921
|
12
|
1191
|
2
|
67827
|
79
|
Харьковская
|
147961
|
60
|
3438
|
7
|
141626
|
311
|
Херсонская
|
35430
|
8
|
1109
|
0
|
33057
|
61
|
Хмельницкая
|
88590
|
60
|
1846
|
1
|
85763
|
189
|
Черкасская
|
81387
|
44
|
1285
|
4
|
78326
|
339
|
Черновицкая
|
79724
|
19
|
1786
|
0
|
77199
|
40
|
Черниговская
|
57346
|
9
|
1330
|
3
|
55184
|
78
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2224992 человека.
- Выздоровели — 2136176.
- Летальных случаев — 51769.