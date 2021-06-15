В течение суток боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня — ООС

Двое военных получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

За прошедшие сутки, 14 июня, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщили в утреннем возведении ООС 15 июня.

В районе Новотошковское враг открывал огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Водяного на Приазовье оккупанты трижды обстреливали позиции ВСУ с станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Павлополь российские войска осуществили обстрел со станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. У Луганского — с автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет. Впрочем, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Их госпитализировали. Состояние здоровья одного военного — удовлетворительное. Другой — средней тяжести.

По состоянию на утро 15 июня, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня у Новгродського.

Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.

Новости с фронта: на Донбассе двое военных подорвались на неизвестном взрывном устройстве

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