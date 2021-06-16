Сутки на Донбассе прошли без потерь, но боевики стреляли — ООС

Противник продолжает нарушать режим тишины.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом сообщает штаб ООС в утреннем возведении.

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Оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса вблизи Новгородского, Южного, Невельского, Новотошковского и Песок.

На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

По состоянию на 16 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Оккупанты открывали огонь вблизи Авдеевки и Зайцево.

Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.

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