Сутки на Донбассе прошли без потерь, но боевики стреляли — ООС

Противник продолжает нарушать режим тишины.
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
Об этом сообщает штаб ООС в утреннем возведении.
Оккупанты стреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и противотанкового ракетного комплекса вблизи Новгородского, Южного, Невельского, Новотошковского и Песок.
На Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.
По состоянию на 16 июня зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Оккупанты открывали огонь вблизи Авдеевки и Зайцево.
Как сообщалось, лидеры "Большой семерки" по итогам трехдневного саммита в британском Корнуолле обратились к России с призывом прекратить дестабилизирующее поведение. Лидеры G7 назвали Россию стороной конфликта на Донбассе и призвали отвести войска.