"Все деревья и овощи покрытые пылью": в Херсоне пикетировали завод

Люди блокировали ворота завода две недели.

В Херсоне местные жители осадили предприятие и не дают ни завозить сырье, ни выдавать продукцию. Завод работает без разрешительных документов, говорят экологи. Борьба с ним продолжается уже полтора года, но жалобы в инстанции результатов не дают.

Как сообщают в сюжете ТСН.19:30, на заводе измельчают камни ракушечника без респираторов. Видео снял местный житель, который смог попасть на территорию завода в самый разгар работы — посреди ночи. Ноги тонут в пыли, все деревья и овощи тоже покрытые пылью.

Житель Херсона Александр Кадьянов сообщил, что на предприятии производят минеральный порошок ПМ1, когда измельчают ракушечник во фракцию менее одного микрона. Эта смесь может висеть в воздухе до недели.

Люди блокировали ворота завода две недели.

Еще в прошлом году ТСН снимала сюжет об заводе. Тогда с директором удалось связаться по телефону. Он уверял, что поставят фильтр и все будет хорошо. Год спустя — ничего не изменилось. Местные чиновники подтверждают, что без очистных фильтров, завод работает незаконно.

Ситуацию, которую обещали решить депутаты прошлого созыва и екс-мер теперь изучают новые избранники. Говорят, чтобы прекратить незаконную работу, нужно время.

"Прекратить выбросы. Это решение мы направили в Госэкоинспекцию, которая сейчас находится в судебной практике и в органы полиции", — заявил Юрий Стельмашенко, заместитель Херсонского городского головы.

Еще в прошлом году выдали предприятию предписание прекратить работу, говорят в экологической инспекции. Но адвокаты предприятия оспаривают предписание в суде. На территорию экоинспекцию не допускают.



А ответ на вопрос "какой суд и в каком году" можно увидеть в постановлении Херсонского городского суда. Правоохранители за полгода следствие не закончили. Поэтому попросили суд продлить срок расследования до апреля 2022 года. И сегодня, наконец-то, на территорию завода пустили проверку. Блокаду сняли и предприятие пока не работает.

Напомним, под Днепром на металлургическом предприятии погиб работник.

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