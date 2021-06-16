Польша призвала ЕС и НАТО остановить российский "Северный поток-2"

Сейм принял резолюцию.

Польский Cейм призвал ЕС и НАТО остановить строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 16 июня.

За соответствующую резолюцию проголосовали 452 депутата сейма. Против выступил только один — Павел Кукиз.

В документе отмечается, что завершение строительства газопровода увеличит зависимость Европы от России, а аткож создаст угрозу к еще более масштабной военной агрессии в Украине. "Мы призываем к этому во имя уважения к ценностям, на которых опирается ЕС, во имя солидарности с Украиной и заботы о стабильности и безопасности в Европе, а также ради увеличения силы сопротивления Евросоюза на давление со стороны России", — говорится в резолюции.

Следует заметить, что проект "Северный поток-2" уже построен на 95%. В Европе главным лоббистом загопроводу выступает Германия. Соединенные Штаты критикуют строительство российского газопровода, но, чтобы не портить отношения с Берлином, в Вашингтоне решили не накладывать санкции на компании, которая занимается строительством.

Новости мира: польский сейм призвал ЕС и НАТО остановить строительство "Северного потока-2"

Как сообщалось, решение американского президента Джо Байдена о смягчении санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" вызвало "особые разногласия" в администрации США. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Washington Post. Государственный департамент во главе с госсекретарем Энтони Блинкеном и его заместитель Венди Шерман и Викторией Нуланд рекомендовал ввести ряд санкций, направленных на блокирование трубопровода. Однако Байден не согласился с этим предложением.

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