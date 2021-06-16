Народные приметы, обряды и обычаи 16 июня

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.

16 июня церковь и верующие чтят память мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия i Павлы, девы, перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву, священномученика Лукiана, епископа, Максиана пресвитера, Юлиан, диакона, Маркелиана i Сатурнина в Бельгии.

16 июня: церковный праздник

Лукилиан — это христианский мученик, был языческим жрецом. Однако позже он уверовал в Бога. Он много проповедовал. По доносу он был схвачен и брошен в темницу.

Там он встретился с четырьмя юношами по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание гласит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, где святой Лукиан был распят на кресте, а юноши — обезглавлены.

16 июня: народные традиции

В этот день традиционно наблюдают за погодой. Этот день раньше назвали в народе Лукьяном ветряк или Лукой ветрено. В этот день обращаются к ветру и просят его пролить благодатные и своевременные дожди.

Южный ветер — для яровых хорошо, а когда с северо-запада — на слякотное лето. Если пойдет дождь, то родят грибы. Восточный ветер обещал болезни, а северо-восточный — большие ветры летом. Также появлялись первые ростки у картофеля, это обещало богатый урожай.

16 июня: что следует сделать

наблюдать за ветром

наблюдать за природой.

16 июня: что нельзя делать

Ругать и ругаться;

желать зла

отказывать в помощи людям;

брать средства в долг;

употреблять алкоголь.

16 июня: украинские народные приметы

Вечером громко стрекочет коньки — на добрую погоду.

Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.

Вспомните, какие бабочки весной вылетели первыми — белые или красные.

Если красные — лето будет богато мед и сухое, а белые — мокрое и щедрое на молоко.

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.

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