Народные приметы, обряды и обычаи 16 июня

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.
16 июня церковь и верующие чтят память мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия i Павлы, девы, перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву, священномученика Лукiана, епископа, Максиана пресвитера, Юлиан, диакона, Маркелиана i Сатурнина в Бельгии.
16 июня: церковный праздник
Лукилиан — это христианский мученик, был языческим жрецом. Однако позже он уверовал в Бога. Он много проповедовал. По доносу он был схвачен и брошен в темницу.
Там он встретился с четырьмя юношами по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание гласит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, где святой Лукиан был распят на кресте, а юноши — обезглавлены.
16 июня: народные традиции
В этот день традиционно наблюдают за погодой. Этот день раньше назвали в народе Лукьяном ветряк или Лукой ветрено. В этот день обращаются к ветру и просят его пролить благодатные и своевременные дожди.
Южный ветер — для яровых хорошо, а когда с северо-запада — на слякотное лето. Если пойдет дождь, то родят грибы. Восточный ветер обещал болезни, а северо-восточный — большие ветры летом. Также появлялись первые ростки у картофеля, это обещало богатый урожай.
16 июня: что следует сделать
- наблюдать за ветром
- наблюдать за природой.
16 июня: что нельзя делать
- Ругать и ругаться;
- желать зла
- отказывать в помощи людям;
- брать средства в долг;
- употреблять алкоголь.
16 июня: украинские народные приметы
- Вечером громко стрекочет коньки — на добрую погоду.
- Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.
- Вспомните, какие бабочки весной вылетели первыми — белые или красные.
- Если красные — лето будет богато мед и сухое, а белые — мокрое и щедрое на молоко.
- Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.
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