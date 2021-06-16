Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Народные приметы, обряды и обычаи 16 июня

Народные приметы, обряды и обычаи 16 июня

Associated Press

Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.

16 июня церковь и верующие чтят память мучеников Лукилиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия i Павлы, девы, перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича в Москву, священномученика Лукiана, епископа, Максиана пресвитера, Юлиан, диакона, Маркелиана i Сатурнина в Бельгии.

16 июня: церковный праздник

Лукилиан — это христианский мученик, был языческим жрецом. Однако позже он уверовал в Бога. Он много проповедовал. По доносу он был схвачен и брошен в темницу.

Там он встретился с четырьмя юношами по имени Павел, Дионисий, Ипатий и Клавдий. Они также приняли христианство, и именно вместе с ними Лукиана бросили в печь. Однако предание гласит, что Господь сохранил их жизни. Затем мучеников послали в Византию, где святой Лукиан был распят на кресте, а юноши — обезглавлены.

16 июня: народные традиции

В этот день традиционно наблюдают за погодой. Этот день раньше назвали в народе Лукьяном ветряк или Лукой ветрено. В этот день обращаются к ветру и просят его пролить благодатные и своевременные дожди.

Южный ветер — для яровых хорошо, а когда с северо-запада — на слякотное лето. Если пойдет дождь, то родят грибы. Восточный ветер обещал болезни, а северо-восточный — большие ветры летом. Также появлялись первые ростки у картофеля, это обещало богатый урожай.

16 июня: что следует сделать

  • наблюдать за ветром
  • наблюдать за природой.

16 июня: что нельзя делать

  • Ругать и ругаться;
  • желать зла
  • отказывать в помощи людям;
  • брать средства в долг;
  • употреблять алкоголь.

16 июня: украинские народные приметы

  • Вечером громко стрекочет коньки — на добрую погоду.
  • Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.
  • Вспомните, какие бабочки весной вылетели первыми — белые или красные.
  • Если красные — лето будет богато мед и сухое, а белые — мокрое и щедрое на молоко.
  • Дождливое лето — на снежную и морозную зиму.

Читайте также:

Погода в Украине: 60 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Погода в Украине: 60 населенных пунктов остались без электричества из-за непогоды

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.