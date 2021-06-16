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Народні прикмети, обряди і звичаї 16 червня

Народні прикмети, обряди і звичаї 16 червня

Associated Press

Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму.

16 червня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Лукилiана, Клавдiя, Іпатiя, Павла, Діонисiя i Павли, дiви. Перенесення мощей благовірного царевича Димитрiя з Углича до Москви, священномученика Лукiана, єпископа, Максiана, пресвiтера, Юлiана, диякона, Маркелiана i Сатурнина у Бельгiї.

16 червня: церковне свято

Лукилiан - це християнський мученик, який був язичницьким жерцем. Проте пізніше він увірував у Бога. Він багато проповідував. За доносом він був схоплений і кинутий до темниці.

Там він зустрівся з чотирма юнаками на ім'я Павло, Діонісій, Іпатій і Клавдій. Вони також прийняли християнство, і саме разом із ними Лукіана кинули в піч. Однак переказ говорить, що Господь зберіг їх життя. Потім мучеників послали до Візантії, де святий Лукіан був розіп’ятий на хресті, а юнаки – обезголовлені.

16 червня: народні традиції

У цей день традиційно спостерігають за погодою. Цей день раніше назвали в народі Лук'яном Вітряком або Лукою Вітряним. В цей день звертаються до вітру і просять його пролити благодатні та своєчасні дощі.

Південний вітер — для яровини добре, а коли з північного заходу — на сльотаве літо. Якщо йтиме дощ, то вродять гриби. Східний вітер обіцяв хвороби, а північно-східний – великі вітри влітку. Також з’являлися перші паростки у картоплі, це обіцяло багатий урожай.

16 червня: що слід зробити 

  • спостерігати за вітром;
  • спостерігати за природою. 

16 червня: що не можна робити 

  • Сварити та лаятися; 
  • бажати зла;
  • відмовляти в допомозі людям;
  • брати кошти у борг;
  • вживати алкоголь. 

16 червня: українські народні прикмети

  • Увечері голосно цвіркочуть коники — на добру погоду.
  • Лист на дубі розвернеться — добре ловляться щуки.
  • Згадайте, які метелики весною вилетіли першими — білі чи червоні.
  • Якщо червоні — літо буде багате на мед і сухе, а білі — мокре і щедре на молоко.
  • Дощове літо — на сніжну й морозяну зиму.

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