Прогноз погоди на 16 червня: в Україні не вщухають дощі, грози та град

Синоптики обіцяють мінливу хмарність.

У середу, 16 червня, дощі та грози продовжують витрувати в Україні.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Синоптики обіцяють мінливу хмарність. Вдень в Україні будуть помірні короткочасні дощі. Лише у більшості західних областей без опадів. Місцями регіони накриють град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

Вдень в Україні обіцяють в межах 23-28 градусів тепла. Найтепліше буде на сході - до 27 градусів вище нуля. Трохи прохолодніше буде в південних регіонах: стовпчики на термометрах покажуть близько 25 градусів тепла.

Укргідрометцентр

У Києві 16 червня буде мінлива хмарність. Вдень обіцяють короткочасний дощ. Швидкість північно-східного вітру становитиме 7-12 м/с. Температура становитиме 24-26 градусів тепла.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39 ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

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