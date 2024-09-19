Дрони атакували Черкаську область: які наслідки

Вночі 19 вересня російські військові вдарили по Черкаській області ударними безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА пошкоджено освітній заклад.

Про це повідомив керівник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Водночас унаслідок бойової роботи по іншій цілі ушкоджень зазнав один із закладів освітньої сфери на Звенигородщині. Без потерпілих. Пожежу покрівлі ліквідовано", - йдеться у повідомленні чиновника.

З його слів, у небі над регіоном сили ППО знищили один "Шахед".

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Рівненську область. У регіоні спрацювала протиповітряна оборона.

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