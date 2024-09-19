Дроны атаковали Черкасскую область: какие последствия

Прошло без пострадавших.
Ночью 19 сентября российские военные ударили по Черкасской области ударными беспилотниками. В результате падения обломков БПЛА повреждено образовательное учреждение.
Об этом сообщил руководитель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
"В то же время в результате боевой работы по другой цели повреждения получил одно из заведений образовательной сферы на Звенигородщине. Без пострадавших. Пожар кровли ликвидирован", — говорится в сообщении чиновника.
По его словам, в небе над регионом силы ПВО уничтожили один "Шахед".
Как сообщалось, этой ночью РФ атаковала Ровенскую область. В регионе сработала противовоздушная оборона.
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