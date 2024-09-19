Мужчина 18 лет платил чужие счета за коммунальные услуги

Житель Калифорнии, США, обнаружил, что он по ошибке оплачивал счета за электроэнергию своего соседа в течение 18 лет.

Об этом сообщает CBS Sacramento.

Кен Уилсон, живущий в одной и той же квартире с 2006 года, рассказал, что недавно заметил, что его счета за газ и электричество растут, поэтому он сделал шаги, чтобы попытаться сократить потребление энергии.

После дальнейшего расследования, содержавшего проверку его счетчика представителями службы, было обнаружено, что он платил чужие счета на протяжении почти двух десятилетий.

Счет Кена Уилсона был связан со счетчиком квартиры №90. Он живет в квартире номер 91.

"Я никогда не обращал на это внимания, потому что всегда думал, что использую очень мало энергии", — говорит Уилсон. "Я пытался экономить электроэнергию и уменьшить свои расходы, потому что она становилась очень дорогой. Я просто поддерживаю себя. Больше я ничего не мог сделать, чтобы уменьшить свои расходы. Я был очень пристальным по этому поводу. Это было привычкой. Каждый день, когда я иду на работу, я выключаю выключатели".

Уилсон выключает большинство выключателей, чтобы, когда он уходит, в квартире оставался включенным только холодильник. Он также приобрел устройство, которое измеряет, сколько ватт энергии потребляют его приборы, чтобы оно могло точно рассчитать, сколько энергии он использует.

"Даже после того, как я выключил выключатели, я выходил на улицу, чтобы проверить счетчик, все ли он работает, и он работал, и я не мог в это поверить", — сказал он. "Итак, на сайте, которым я пользовался, когда я увидел эти пики с выключенными выключателями, я сказал: "Я не смотрю на свой счетчик. Это чей-то другой счетчик".

Тогда Уилсон позвонил в службу и 10 сентября работник пришел проверить его счетчик. "Я думал, что произошла утечка, или кто-то ворует мою электроэнергию, или счетчик неисправен, потому что что-то было не так", — сказал он.

Работник подтвердил, что Уилсон действительно платил не за тем счетчиком, а за его счетчиком платил кто-то другой. Он считает, что поскольку он живет один и всегда был осторожным в вопросах энергосбережения, его фактический счет, вероятно, ниже, чем у любой другой квартиры, особенно если в квартире, за которую он платил счет, проживала семья или несколько людей.

"Я чувствую себя бессильным, потому что не могу контролировать свой собственный счетчик", — сказал Уилсон.

Впрочем, 17 сентября компания засчитала на его счет более 600 долларов – сумму, которую он переплачивал в течение трех лет. Его счетчик починили, так что теперь Уилсон платит за электроэнергию самостоятельно.

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