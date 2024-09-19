Чоловік 18 років сплачував чужі рахунки за комунальні послуги

Мешканець Каліфорнії, США, виявив, що він помилково оплачував рахунки за електроенергію свого сусіда протягом 18 років.

Про це повідомляє CBS Sacramento.

Кен Вілсон, який живе в одній і тій же квартирі від 2006 року, розповів, що нещодавно помітив, що його рахунки за газ та електрику зростають, тому він зробив кроки, щоб спробувати скоротити споживання енергії.

Після подальшого розслідування, яке містило перевірку його лічильника представниками служби, було виявлено, що він сплачував чужі рахунки протягом майже двох десятиліть.

Рахунок Кена Вілсона був пов'язаний з лічильником квартири № 90. Він живе в квартирі номер 91.

"Я ніколи не звертав на це уваги, бо завжди думав, що використовую дуже мало енергії", - каже Вілсон. "Я намагався економити електроенергію та зменшити свої витрати, тому що вона ставала дуже дорогою. Я просто підтримую себе. Більше я нічого не міг зробити, щоб зменшити свої витрати. Я був дуже пильним щодо цього. Це було звичкою. Кожного дня, коли я йду на роботу, я вимикаю вимикачі".

Вілсон вимикає більшість вимикачів, щоб, коли він йде, у квартирі залишався ввімкненим лише холодильник. Він також придбав пристрій, який вимірює, скільки ват енергії споживають його прилади, щоб він міг точно розрахувати, скільки енергії він використовує.

"Навіть після того, як я вимкнув вимикачі, я виходив на вулицю, щоб перевірити лічильник, чи він все ще працює, і він працював, і я не міг у це повірити", - сказав він. "Отже, на сайті, яким я користувався, коли я побачив ці піки з вимкненими вимикачами, я сказав: "Я не дивлюся на свій лічильник. Це чийсь інший лічильник".

Тоді Вілсон зателефонував до служби і 10 вересня працівник прийшов перевірити його лічильник. "Я думав, що стався витік, або хтось краде мою електроенергію, або лічильник несправний, бо щось було не так", - сказав він.

Працівник підтвердив, що Вілсон насправді платив не за тим лічильником, а за його лічильником платив хтось інший. Він вважає, що, оскільки він живе один і завжди був обережним у питаннях енергозбереження, його фактичний рахунок, ймовірно, нижчий, ніж у будь-якої іншої квартири, особливо якщо в квартирі, за яку він сплачував рахунок, проживала сім'я або декілька людей.

"Я почуваюся безсилим, тому що не можу контролювати свій власний лічильник", - сказав Вілсон.

Втім, 17 вересня компанія зарахувала на його рахунок понад 600 доларів – суму, яку він переплачував протягом трьох років. Його лічильник полагодили, тож тепер Вілсон платить за електроенергію самостійно.

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