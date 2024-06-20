Херсон опинився без світла: в чому річ

Херсон залишився без електроенергії внаслідок обстрілу, який здійснили російські війська.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл Херсон залишився без світла", – вказав Прокудін у своїй заяві в Мережі.

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Він зазначив, що енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи та усувають наслідки ворожого удару.

Нагадаємо, в ніч проти 20 червня Росія влаштувала масовану атаку на енергетичні об’єкти в Україні, а саме у Дніпропетровській, Донецькій, Вінницькій, Київській областях.

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